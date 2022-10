Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- David Petraeus, general american in retragere și fost șef al CIA, a declarat ca NATO va distruge toate trupele de ocupație din Ucraina (inclusiv din Crimeea) și navele rusești din Marea Neagra daca Vladimir Putin va decide sa foloseasca o arma nucleara in razboiul sau de invazie, potrivit The Guardian…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat joi Occidentul ca inarmeaza Ucraina cu unicul obiectiv de a slabi Rusia, iar astfel SUA si Europa devin ''parte'' in conflict, relateaza agentiile EFE si DPA.

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a declarat directorul CIA William Burns, scrie BBC cu referire la Observatornews . Menționam ca au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar…