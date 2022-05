Stiri pe aceeasi tema

- „Președintele Vladimir Putin va distruge viețile mai multor oameni dincolo de campul de lupta și la o scara pe care pana și el va ajunge sa o regrete”, scrie The Economist intr-o analiza intitulata „Catastrofa alimentara iminenta”. Daca razboiul va continua și cum resursele Ucrainei și Rusiei sunt limitate,…

- Organizația Națiunilor Unite anunța ca peste opt milioane de civili au fost stramutați in interiorul Ucrainei de pe 24 februarie, de cand Rusia a inceput razboiul. Oamenii și-au parasit casele, dar au ramas in interiorul țarii devastate de razboi. Cifra ONU se bazeaza pe cercetarile efectuate de Organizația…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- Mai mult de o cincime din cele 44 de milioane de persoane care traiau in Ucraina inainte ca Rusia sa invadeze tara, luna trecuta, au fost mutate in interiorul tarii sau au fugit in alte tari, potrivit estimarilor Organizatiei Natiunilor Unite. Milioane de oameni din Ucraina se confrunta zilnic cu o…

- Statele membre ale Agentiei Internationale a Energiei (IEA) au decis marti sa elibereze 60 milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice, a anuntat ministrul japonez al Industriei, Koichi Hagiuda, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a impins cotatia barilului de petrol peste pragul…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…