Ambasadoarea SUA la ONU cere informaţii privind deţinuţii din Siria SUA cer "publicarea statutului tuturor detinutilor din Siria si ca trupurile persoanelor decedate sa fie predate familiilor cu informatii despre data, locul si motivul mortii lor", a declarat marti ambasadoarea americana la ONU, relateaza AFP. "Cel putin 14.000 de sirieni ar fi fost torturati si zeci de mii ar fi disparut fortat", a reamintit Linda Thomas-Greenfield in cadrul unei dezbateri privind drepturile omului, organizata la Adunarea generala a ONU. Cele 193 de state membre ale ONU au ascultat in prealabil mai multe marturii ale supravietuitorilor, care au cerut ca autorii abuzurilor sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

