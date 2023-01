Stiri pe aceeasi tema

Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2022, la 1.058.326 persoane, in crestere cu 1.445 persoane (0,13%) fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

Cel putin 65.000 de persoane i-au adus un ultim omagiu Papei emerit Benedict al XVI-lea, in prima zi dupa ce sicriul a fost depus la Vatican, in Bazilica Sf. Petru, informeaza Rador.

Peste 150 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 23 de judete, la persoane si firme suspectate de detinere ilegala de articole pirotehnice, in cadrul Planului de actiune ,,Foc de Artificii", soldat pana acum cu confiscarea a peste 100 de tone de materiale pirotehnice, informeaza

Nu au fost formulate inca acuzațiile impotriva șoferului autocarului implicat in accidentul rutier de la București, dupa ce s-a izbit de o bara metalica ce stabilea inalțimea vehiculelor, accident soldat cu decesul unui barbat de 53 de ani, anunța reader.gr, citat de Rador.

Un incendiu a izbucnit vineri intr-un camin de batrani neinregistrat oficial, situat in orasul Kemerovo din Siberia. Serviciile de urgenta, citate de agentia rusa de stiri TASS, au declarat ca 11 persoane si-au pierdut viata, anunța Rador.

Ambasada Ucrainei in Grecia a primit un "pachet insangerat", dupa ce numeroase astfel de colete au ajuns, saptamana trecuta, la alte reprezentanțe diplomatice ale Kievului, inclusiv la București.

Uniunea Europeana a impus sanctiuni impotriva mai multor persoane implicate in conflictul din Republica Democrata Congo, printre acestea numarandu-se si un purtator de cuvant al gruparii rebele congoleze M23, anunța Rador.

Alerta! Doua plicuri considerate suspecte au fost primite la Ambasada Ucrainei de la Bucuresti, autoritatile demarand verificarile.