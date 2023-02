Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite ale Americii au desemnat oficial joi compania militara privata rusa Wagner drept "organizatie criminala transnationala" si a blocat activele acesteia din SUA, pentru ajutorul pe care i-l acorda armatei ruse in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, conform Agerpres.

Volumul tranzactiilor cu active imobiliare comerciale cu o valoare de minimum 5 milioane de euro a totalizat aproximativ 1,25 miliarde de euro in 2022, cu 40% mai mult fata de 2021, din care aproape 600 milioane de euro reprezinta volumul tranzactionat numai in trimestrul 4, potrivit unei analize…

Oligarhul rus Vladimir Potanin, fost vicepremier si al doilea cel mai bogat om din Rusia, a fost sanctionat joi de guvernul american pentru legaturile sale cu Vladimir Putin si cu razboiul din Ucraina, relateaza CNN, conform News.ro.

Ambasada Romaniei in SUA anunta ca schimburile comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii au atins, in primele zece luni din acest an, 4.09 miliarde de dolari, anunța News.ro.

Statele Unite ale Americii și țarile G7 susțin planul de pace prezentat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - potrivit ambasadorului american la Kiev, Bridget Brink, relateaza Rador.

Expozitia fotografica itineranta "Noi, Poporul / We the People", care marcheaza aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania, va fi vernisata joi la Sibiu.

Valoarea totala a schimburilor bilaterale dintre Romania si Emiratele Arabe Unite in noua luni din acest an a fost de 375 milioane de dolari, mai mult decat volumul total consemnat in 2021, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB).

Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, transmite Statul Major al Apararii.