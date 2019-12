Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Irak si personalul ambasadei au fost evacuati marti, pe fondul unor proteste violente in afara cladirii, au declarat pentru Reuters doi reprezentanti ai Ministerului de Externe irakian.

- Seful Statului Major a prezentat, in aceasta conferinta de presa detalii despre operatiunea efectuata in noaptea de sambata spre duminica in nord-vestul Siriei. Pe de alta parte, ministrii de Externe ai statelor membre ale coalitiei impotriva SI, condusa de Statele Unite, se intrunesc la 14…

- Estonia, tara membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a declarat ca un avion apartinand Ministerului de Interne al Federatiei Ruse a incalcat spatiul sau aerian, informeaza luni agentia de presa dpa potrivit Agerpres. Ministerul de Externe de la Tallin l-a convocat pe ambasadorul…

- Estonia, tara membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a declarat ca un avion apartinand Ministerului de Interne al Federatiei Ruse a incalcat spatiul sau aerian, informeaza luni agentia de presa dpa. Ministerul de Externe de la Tallin l-a convocat pe ambasadorul rus…

- Ministerul chinez de Externe a anunțat miercuri ca Beijingul se opune noilor masuri adoptate de catre Camera Reprezentanților din Statele Unite legate de protestele din Hong Kong și a facut apel la politicienii americani sa nu mai încerce sa intervina în privința situației din acel teritoriu,…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…