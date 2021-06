Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei din SUA a denuntat vineri utilizarea bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica - Baltops - sustinand ca gestul reprezinta o "noua provocare" la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden, potrivit agentiei…

- Programa la Istorie pentru Bac 2021 a fost publicata de Ministerul Educației. Elevii de clasa a XII-a urmeaza sa susțina proba la istorie la examenul de Bacalaureat 2021 pe data de 29 iunie. Potrivit calendarului, elevii claselor a XII-a vor susține proba scrisa la istorie pe 29 iunie 2021, iar programa…

- Lucrarile de modernizare a stației meteorologice la Varful Omu reprezinta o adevarata provocare și este o operațiune anevoioasa, in contextul in care se desfașoara in condiții de iarna la o altitudine...

- CHIȘINAU, 20 apr – Sputnik. Fostul președinte american Donald Trump considera ca el și Vladimir Putin s-au simpatizat reciproc. "M-am ințeles foarte bine cu președintele Putin, eu l-am simpatizat pe el și el m-a simpatizat pe mine", a spus Trump intr-un interviu acordat postului Fox News, citat…

- Rusia a afirmat miercuri ca principalul sau vaccin impotriva COVID-19, Sputnik V, nu a provocat aceasta reacție adversa rara semnalata dupa utilizarea de alte doua vaccinuri folosind aceeasi tehnologie, potrivit AFP, citata de News . „O analiza completa a efectelor nedorite dupa teste clinice si in…

- In vreme ce țarile NATO strang din ce in ce mai mult randurile in fața amenințarilor – inclusiv hibride – din partea Moscovei, la Budapesta limbajul este din ce in ce mai nuanțat. Relațiile dintre UE și Rusia trebuie examinate „strategic”, ceea ce „nu poate fi redus la sancțiuni sau la afacerea Navalnii”,…

- Viceprimarul Sebastian Rusu s-a intalnit astazi cu o delegație militara mixta romano – americana, constituita din specialiști de la Batalionul 1 CIMIC al Statului Major al Forțelor Terestre și de la Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs). La intalnire au mai participat și reprezentanții Serviciului Voluntar…

- „Inca o data ar putea fi necesar sa declaram diplomații ruși ca persoane nedorite”, a precizat premierul bulgar Boyko Borissov. Acesta a solicitat Rusiei sa nu mai spioneze in tara sa. Solicitarea vine la o zi dupa ce procurorii au inculpat sase persoane pentru spionaj in favoarea Moscovei, potrivit…