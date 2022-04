Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Frantei in Ucraina, care a fost transferata la Liov (vest) la inceputul lunii martie, se va intoarce la Kiev, a anuntat diplomatia franceza joi seara. "Aceasta relocare va avea loc foarte curind si va face posibila aprofundarea sprijinului acordat de Franta Ucrainei in toate domeniile pentru…

- Camioanele din Rusia și Belarus trebuie sa paraseasca teritoriul Uniunii Europene pana la 16 aprilie. Acest lucru rezulta din noile sancțiuni, potrivit carora li se interzice intrarea pe teritoriul țarilor din Commonwealth. Conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini, premierul rus Mihail Mishustin…

- Franta va debloca un ajutor de 300 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris. Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a confirmat, intr-o discutie cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, „deblocarea in zilele urmatoare a unui pachet de asistenta…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves le Drian, avertizeaza ca ”se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze”, in timp ce armata rusa bombardeaza mai multe orașe din Ucraina, transmite AFP și Agerpres. Șeful diplomației franceze a avertizat la televiziunea publica France 2 ca ”este de temut o logica…

- Șeful diplomației ruse, aflat sub sancțiunile Occidentului, a facut aceasta declarație miercuri, in a șaptea zi a invaziei militare din Ucraina, dupa o serie de atacuri ale Rusiei care au ucis mulți civili in orașele ucrainene, potrivit Reuters. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri…

- Minsterul rus de Externe a anuntat marti ca Rusia isi va retrage personalul diplomatic din Ucraina „pentru a le proteja viata si a le oferi siguranta”, conform unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul de Externe din Rusia, informeaza CNN. „In circumstantele actuale, prioritatea noastraeste…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc marți pentru a decide ce sancțiuni sa impuna Rusiei dupa ce Vladimir Putin a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste din sud-estul Ucrainei, a declarat un înalt diplomat al UE. Șeful politicii externe…

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…