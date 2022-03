Stiri pe aceeasi tema

- Un apel „ciudat” a fost facut astazi de Ambasada Rusiei in Romania. In contextul ”operațiunii militare speciale din Ucraina” (așa numesc autoritațile ruse razboiul din Ucraina), ambasada le cere compatrioților sa semnaleze imediat daca au fost discriminați in vreun fel pe teritoriul Romaniei: ”In atenția…

- Rusia va continua sa fie pedepsita pentru agresiunea asupra Ucrainei chiar și dupa ce razboiul se va fi incheiat, spune intr-un interviu pentru Libertatea Hari Bucur-Marcu, expert militar si in securitatea internaționala. Hari Bucur-Marcu descifreaza pentru cititorii Libertatea noile declarații ale…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma primirea unei Note verbale din partea Ambasadei Federației Ruse la București (inregistrata la MAE la data de 2 martie), prin care aceasta din urma informeaza asupra unor „acțiuni nefondate” nespecificate prin care s-ar fi incalcat „drepturile sociale și de proprietate”…

- Romanii sa plece imediat din Rusia și sa evite calatoriile in Rusia, recomanda Ministerul de Externe de la București. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un comunicat in acest sens luni, 28 februarie 2022. Comunicatul MAE este urmatorul: „Dupa cum este cunoscut, ca urmare a escaladarii conflictului…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a afirmat într-un interviu ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis sa-i acorde rang de colonel în armata rusa, relateaza luni AFP si RIA Novosti, potrivit Agerpres."Putin este colonel si mi-a promis ca ma va face si pe mine colonel,…

- Romania a anunțat ca propune sancționarea Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a masat impresionante efective militare la granița cu Ucraina, iar SUA și alți aliați din NATO se tem ca urmeaza un atac asupra țarii vecine. Prin vocea oamenilor sai de la Ambasada Federației Ruse la București, Vladimir Putin…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este impotriva oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina. Ministerul rus de Externe a cerut o denuntare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008 de la Bucuresti, ca „Ucraina si Georgia vor deveni membre NATO”.