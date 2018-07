Ambasada Suediei la Bucuresti dezminte informatia lansata in spatiul public de unele surse de presa potrivit careia de pe contul de YouTube al ambasadei ar fi fost sters filmul de la ceremonia de decorare a Laurei Codruta Kovesi dupa demiterea acesteia de la sefia DNA. Catalogata ca o "lovitura pentru Laura Codruta Kovesi" de catre adversarii fostei sefe a DNA, disparitia clipului in cauza are o explicatie mult mai prozaica, dupa cum precizeaza Ambasada Suediei in Romania, prin intermediul unei postari pe Facebook in intregime in limba engleza. "Afirmatii: Ieri, anumite surse de presa (printre…