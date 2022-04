Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Texas au spus ca Meta, compania-mama a Facebook-ului, a incalcat legea statului „cu buna stiinta” si a fost acuzata ca a colectat si a pastrat informatii biometrice pentru a-si „mari imperiul” fara voia utilizatorilor. Ken Paxton, procurorul general al Texasului, a postat pe Twitter…

- George Soros a cumparat o participatie la startupul de vehicule electrice Rivian. Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care…

- In vreme ce Mark Zuckerberg a pierdut 29 de miliarde de dolari joi, un alt miliardar, Jeff Bezos, a caștigat 20 de miliarde de dolari dupa anunțul privind caștigurile Amazon din filme și platforma sa de streaming, conform Reuters.

- Dupa un inceput de an 2022 furtunos, gratie a doua mari achizitii, sectorul jocurilor video se pregateste in acest an pentru o valoare record de 150 de miliarde de dolari a tranzactiilor, finantarilor si ofertelor publice initiale, potrivit unui raport al bancii de investitii Drake Star Partners, transmite…

- Provocarea lansata de noul startup al fondatorului Amazon, Jeff Bezo, Altos Labs: tehnici de „regenerare celulara” care promit sa prelungeasca viata „pana la 50 de ani”. Bezos investeste 3 miliarde de dolari in acest starup. Marii miliardari dau impresia ca vor sa treaca peste conditia umana,…

- Microsoft este foarte aproape de cea mai mare achiziție din istoria sa și ar putea cumpara dezvoltatorul american de jocuri video Activision Blizzard, celebru pentru titluri precum “Call of Duty”. Bloomberg scrie ca suma ar putea fi de aproape 70 miliarde dolari, iar Wall Street Journal…