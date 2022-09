Amazon Prime Video anunţă serialul „Blade Runner 2099” Dupa ce Jared Leto a reusit sa nu strice si filmul Blade Runner de acum aproape jumatate de deceniu, super productia lui Riddley Scott va deveni serial Amazon. Amazon Prime Video va produce si difuza serialul „Blade Runner 2099”, o productie live action. In 2021 Adult Swim realizase o serie anime inspirata de Blade Runner, cunoscuta ca „Blade Runner: Black Lotus”. Judecand dupa titlul noului serial, actiunea sa se va petrece la 50 de ani dupa actiunea din „Blade Runner 2049”. Originalul a aparut in 1982, regizat de Riddley Scott, care tocmai venea dupa succesul primului „Alien”. In acel film clasic… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

