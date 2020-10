Stiri pe aceeasi tema

- Avand in spate un poster cu Joe Biden, directorul pentru politici si comunicare al Amazon.com, Jay Carney, nu a facut un secret din lunga sa istorie cu candidatul prezidential democrat, atunci cand a participat, virtual, la o masa rotunda in timpul conventiei Partidului Democrat, din luna august. Carney…

- Gigantii americani din tehnologie se apropie de Joe Biden in eventualitatea in care democratii vor castiga alegerile prezidentiale din SUA din acest an, anunța MEDIAFAX.Jay Carney, directorul pentru politici publice si comunicatii al Amazon, a discutat mult in luna august la o conventie virtuala…

- Inca o zi de cosmar pe bursele americane, cu scaderi dure. In frunte sunt companiile de tehnologie, cele care au cazut cel mai tare ieri. In urma corectiei de ieri, companiile reunite in acronimul FANGMAN - adica Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon si Nvidia au pierdut 500 de miliarde…

- Meghan Markle le îndeamna pe femeile din SUA sa voteze în numar cât mai mare la alegerile din noiembrie. Ducesa de Sussex a transmis ca cei care nu vor vota vor fi „partasi” la ceea ce va urma, potrivit Mediafax.Meghan Markle le îndeamna pe femeile de SUA…

- Analiza: Pandemia a accelerat dezvoltarea digitala a lumii cu cel putin doi ani. Marii caștigatori ai crizei sunt gigantii din tehnologie, ale caror profituri au explodat Miscarea spre digitalizare, lucrul la distanta, comenzile online si utilizarea resurselor IT de tip cloud au explodat profiturile…

- Lucrul la distanța, comenzile online și utilizarea resurselor IT de tip cloud au dus la explozia profiturile companiilor Big Tech cum sunt Amazon, Facebook, Google și Microsoft, potrivit unei analize XTB Romania.Giganții din tehnologie au ieșit caștigatori, la nivel de grup, cu toate ca intre…

- Casa Alba a sancționat 11 companii chineze, inclusiv furnizori ai Apple, Google, HP și Microsoft, pentru presupuse abuzuri ale drepturilor omului asupra unor etnici musulmani uiguri din China. Lista menționeaza companii care lucreaza cu branduri importante de moda și giganți ai tehnologiei precum Amazon,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Americanii, spre deosebire de unele natiuni europene si ele foste imperii, au prostul obicei sa-si asasineze presedintii sau sa incerce destituirea lor (impeachment) in timpul mandatului. Au fost asasinati : Abraham Lincoln (in 1865), James Garfield (in 1881), William McKinley…