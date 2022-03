Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii ruși au de suferit din ce in ce mai tare de pe urma razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa sancțiuni imense aplicate de catre statele occidentale Rusiei, a venit randul giganților din industria alimentara, auto, tehnologica și nu numai sa anunțe parasirea pieței rusești. In…

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- Federația Internaționala de Tenis (ITF) a decis ca jucatorii din Rusia și Belarus vor putea participa in continuare la turnee, insa aceștia nu vor avea dreptul sa concureze sub numele sau steagul celor doua țari. Decizia se aplica pe o perioada nedetermianta. Principalul for care guverneaza tenisul…

- Rasturnare de situație! O amenințare vine chiar din partea Belarusului, care spune ca este ”impins” de Ucraina sa acționeze. Aleksandr Lukașenko amenința Kievul ca armata sa va interveni daca Ucraina in mai amența cetațenii și confirma loviturile asupra Ucrainei insa pentru moment lasa pe seama Rusiei…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri restrictive impuse de Consiliul European impotriva Rusiei. Romania și celelalte state membre UE au agreat un pachet de masuri suplimentare menite sa impuna costuri masive și severe Rusiei, pentru decizia ei de ataca Ucraina.

- Odata intrate in vigoare sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, fluxul comercial al Moscovei se va indrepta catre piața din China. Se estimeaza ca o gama mai larga de sancțiuni impotriva Rusiei va aprofunda relațiile comerciale fara dolari dintre Rusia și China, potrivit fostului negociator comercial…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pragmatic, cu sanctiuni impotriva Rusiei, fiind necesara o izolare economica a acestui stat, caruia sa nu-i mai fie livrata tehnologie si nici cumparate gazele. Basescu a subliniat…

- O eventuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei reprezinta o amenintare la adresa securitatii si economiei mondiale, a avertizat secretarul de stat american Antony Blinken intr-o convorbire telefonica, joi, cu omologul sau chinez Wang Yi, care a invitat partile la calm, potrivit AFP si Reuters,…