Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest abonament, transmite Reuters. In actiunea demarata la un tribunal din Seattle, unde isi are sediul central gigantul din domeniul e-commerce, FTC sustine ca "Amazon a indus in eroare milioane de consumatori sa se aboneze, fara stiinta lor, la Amazon Prime", serviciu in cadrul caruia abonatii platesc…