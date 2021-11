Amazon anuntase deja ca intentioneaza sa cheltuie cel putin 10 miliarde de dolari pentru a construi 3.236 de astfel de sateliti in cadrul programului Project Kuiper. Joi seara, compania a cerut Comisiei Federale pentru Comunicatii (FCC) aprobarea de a desfasura un total de 7.774 de sateliti in cadrul acestui proiect. Luni, Amazon a cerut aprobarea FCC pentru a lansa si opera doua prototipuri de sateliti pana la sfarsitul anului 2022. Amazon a declarat in cererea sa ca satelitii ”vor servi gospodariilor, spitalelor, intreprinderilor, agentiilor guvernamentale si altor organizatii din intreaga lume,…