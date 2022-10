Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren ce au avut loc in vestul Nepalului in ultima saptamana, informeaza Digi24. Cea mai mare parte a ploilor musonice a lovit provincia Karnali din nord-vest, unde mii de locuitori au fost evacuati, au declarat oficialii. Sute de case…

- Autoritatea antitrust a amendat ambele companii cu peste 200 de milioane de euro (195,3 milioane de dolari), in 2021, invocand presupusa cooperare anticoncurentiala la vanzarea produselor Apple si Beats. La inceputul acestui an, amenda a fost redusa la un total de 173,3 milioane de euro, din cauza unei…

- ”Referitor la informatiile aparute public privind includerea pe ordinea de zi a AGOA CNAB din 10 octombrie a subiectului datoriilor TAROM catre CNAB, precizam urmatoarele: Nu exista vreun risc de intrerupere a operatiunilor TAROM pe aeroportul Henri Coanda”, a transmis luni compania. De asemenea,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 209. Oficialii pro-rusi din Lugansk și Donețk anunta referendum pentru unificarea cu Rusia in perioada 23-27 septembrie. Autoritațile pro-ruse din Zaporojie și Herson ar putea organiza și ele un referendum de alipire la Rusia in urmatoarele zile. Referendumul din regiunea…

- Vorbind la evenimentul anual de cercetare si dezvoltare al Moderna, Garay a spus ca intervalul se bazeaza pe ipoteze de pret de la 64 la 100 de dolari pentru un vaccin. Nivelul inferior al estimarii presupune, de asemenea, ca doar populatia cu risc ridicat din Statele Unite ar fi eligibila pentru rapel,…

- Premiera serialului „Stapanul Inelelor: The Rings of Power“ este cel mai bun debut din istoria Prime Video, platforma de streaming a Amazon. Primele doua episoade, difuzate in aceeași azi, au avut peste 25 de milioane de telespectatori.

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS) a prezentat joi cateva date rezultate din recensamantul general al populației. El a spus ca ”aproximativ 19 milioane e populația aflata pe teritoriul Romaniei” la Realitatea TV. La precedentul recensamant, cel din 2011, populatia…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…