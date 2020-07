Amazon a creat un coş de cumpărături inteligent Cel mai nou produs Amazon este Dash Cart, un cos de cumparaturi care arata, per ansamblu, ca un cos normal de cumparaturi, insa este dotat cu tehnologia necesara pentru a scana produsele, a le numara si cintari, dupa caz. Gigantul american Amazon a prezentat un cos inteligent pentru cumparaturi, care identifica automat produsele si cantitatile, permitind clientului sa iasa din magazin fara a mai s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou produs Amazon este Dash Cart, un cos de cumparaturi care arata, per ansamblu, ca un cos normal de cumparaturi, insa este dotat cu tehnologia necesara pentru a scana produsele, a le numara si cantari, dupa caz. Dash Cart are un touchscreen pe care clientul poate vedea produsele adaugate si…

- Amazon se alatura IBM și a decis sa renunte temporar la furnizarea solutiilor sale de recunoastere faciala catre politia americana.Gigantul american a anuntat un memorandum la colaborarea cu departamentele de politie din Statele Unite, prin care intrerupe pentru un an accesul acestora la Rekognition,…

- Facebook spera ca cei 2,6 miliarde de utilizatori vor incepe sa cumpere produse folosind platforma retelei de socializare online, in contextul lansarii unui serviciu care plaseaza compania in concurenta directa cu Amazon si eBay, informeaza cotidianul Financial Times.

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunțat un nou serviciu de comerț electronic, Facebook Shops, care permite firmelor care comercializeaza produse sa creeze magazine digitale pe Facebook sau Instagram.

- Facebook le va propune celor 2,6 miliarde de utilizatori sa cumpere produse folosind platforma retelei de socializare online, in contextul lansarii unui serviciu care plaseaza compania in concurenta directa cu Amazon si eBay. Serviciul „Facebook Shops” le va permite firmelor care comercializeaza produse…

- Silviu Predoiu, fostul șef al SIE are pareri despre ce se intampla in aceasta perioada din cauza cronarovirusului. Pe contul sau de socializare Predoiu noteaza ca persoanele care decid in acesta perioada trebuie sa explice mai clar ce se intampla....

- Frisca si floricelele de porumb apar tot mai des pe listele de cumparaturi in unele tari europene, in timpul pandemiei de coronavirus, arata o analiza de piata pentru martie, preluata luni de dpa, citeaza Agerpres.

- Google va propune comerciantilor sa foloseasca gratuit serviciul sau de cumparaturi online, aflat in competitie directa cu Amazon in domeniul publicitatii orientate, informeaza AFP. Gigantul american, lider mondial al cautarilor pe internet, a anuntat marti ca vanzatorii americani vor putea sa isi distribuie…