Stiri pe aceeasi tema

- Ruxi Opulenta și-a lansat cea de-a doua carte, iar influencerița a vorbit și despre trairile ei, dar și de unde se inspira. Roxi Opulenta a oferit detalii in exclusivitate la Xtra Night Show și a dezvaluit cum a scapat de relația toxica in care s-a aflat.

- ElectroPutere Mall va asteapta cu mari surprize in aceasta luna. Ateliere pentru cei mici, tombola cu premii, evenimente dedicate sportului si promovarii performantei, meciuri demonstrative de K1 si o competitie de scrima – sunt cele mai importante activitati care se vor desfasura pe tot parcursul acestei…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Tavi Clonda a marturisit pe ce suma ar vinde vila in care locuiește alaturi de Gabriela Cristea și fetițele lor. Valoarea casei se ridica la un milion de dolari. Ce suprafața are proprietatea de lux.

- Federatia Romana de Gimnastica a acordat titlul de vicepresedinte de onoare fostului campion mondial si medaliat olimpic la inele, Dan Grecu (72 de ani), decizia fiind aprobata in cadrul Adunarii Generale de vineri, a declarat, pentru Agerpres, presedinta FRG, Carmencita Constantin."Acordarea titlului…

- Presedintele Federatiei Romane de Teqball, Teodor Luca, a anuntat, sambata, ca sportivul roman Gyorgydeak Apor, campion mondial la acest sport, participa, alaturi de fostul international francez Christian Karembeu, la cel mai mare eveniment demonstrativ de Teqball – a V-a editie a Marca Sport Weekend.…

- Presedintele Federatiei Romane de Teqball, Teodor Luca, a anuntat, sambata, ca sportivul roman Gyorgydeak Apor, campion mondial la acest sport, participa, alaturi de fostul international francez Christian Karembeu, la cel mai mare eveniment demonstrativ de Teqball - a V-a editie a Marca Sport Weekend.…

- Chiar daca au aparut in ipostaze romantice, iar la acea vreme susțineau ca formeaza un cuplu, acum Andra Apostol susține ca nu a avut o relație cu fiul patronului FC U Craiova. Adrian Mititelu Jr. a avut prima reacție in exclusivitate la Antena Stars despre declarațiile pe care șatena le-a facut pentru…

- Campionul mondial de la Kempo, Yani Zaharia, a dat lovitura și in cinematografie. Luptatorul este protagonist in doua seriale total diferite. Yani Zaharia, multiplu campion mondial la Kempo și unul dintre cei 4 copii ai șefului Federației de Kempo, Amatto Zaharia, și-a descoperit talentul actoricesc!…