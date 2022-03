Stiri pe aceeasi tema

- O ampla actiune de control pentru combatarea ilegalitatilor in domeniul silvic, desfasurata in judetul Covasna, s-a soldat cu amenzi in valoare de 176.000 lei, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in perioada 28 februarie – 4 martie a.c., politistii Directiei…

- Un transport cu alimente, al 3-lea de la inceputul razboiului din Ucraina, a plecat miercuri seara din comuna Valcele, Covasna, catre orașul Ismail din regiunea Odesa. Neobositul preot paroh din Valcele, Vasile Antonie Tamaș, a menționat ca „acesta este al treilea transport care leaga sufletește comuna…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, prin noua sportivi ai Secției de Arte Marțiale au obținut rezultate remarcabile la Campionatele Naționale de Ju-Jitsu rezervate seniorilor (+21 ani), tineretului (U21), juniorilor I (U18), juniorilor II (U16) și Para. La competiția organizata in perioada…

- Internetul s-a dovedit a fi una dintre cele mai populare și convenabile platforme pentru cazinourile online, motiv pentru care a devenit extrem de competitiv. Pentru a-și menține clienții fericiți, operatorii acestor site-uri de jocuri de noroc au fost nevoiți sa dezvolte o gama larga de caracteristici…

- Numarul maxim al cotelor de interventie in cazul ursului brun va fi, in acest an, de 140 de exemplare, jumatate din cota anuala acordata inainte de anul 2016, a anuntat vineri, intr-un comunicat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Ministerul de resort a elaborat proiectul de Ordin al ministrului…

- Tot mai multe persoane folosesc mediul online pentru a achiziționa diverse bunuri și servicii apeland la diverse platforme/site-uri on-line specializate in acest sens. Pentru a evita sa fiti victimele fraudelor comise in mediul online, polițiștii fac urmatoarele precizari: Daca efectuați cumparaturi…

- Romania aloca padurilor de 14 ori mai putine fonduri decat ar avea nevoie, in conditiile in care sectorul forestier are nevoie de 1,6 miliarde de euro pentru a contracara taierile ilegale de lemn, avertizeaza WWF Romania, organizatie care a organizat miercuri „Maratonul Nepasarii”, eveniment in care…

- Serviciul Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sfantu Gheorghe anunta ca incepand din data de 1 februarie programarile pentru accesul in sediul institutiei se vor putea face doar online, la adresa scep.setmore.com. In acest sens, programarea este gratuita si netransmisibila, iar inainte de completare,…