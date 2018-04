Amant înjunghiat de soțul gelos, la Curtici CURTICI. S-a intamplat in orașul Curtici, in urma cu trei zile. Barbatul suspecta de ceva vreme ca soția sa, mai tanara cu 12 ani, il inșeala cu un coleg de serviciu. Marți seara, soția barbatului s-a dus la o vecina care locuia intr-un imobil – proprietatea Combinatului Agroindustrial Curtici. La un moment dat, barbatul – vazand ca soția nu revine acasa – a decis sa mearga dupa ea. Și-a zarit nevasta ieșind din imobilul vecinei impreuna cu cel pe care soțul il suspecta ca are o aventura cu soția sa. Barbatul i-a surprins in ipostaze compromițatoare, iar in acel moment, pe fondul geloziei, și-a… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

