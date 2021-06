Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online au fost postate mai multe imagini potrivit carora Stila Sarafu ar agresat in trafic o femeie.Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au stabilit un nou termen in dosarul lui Stila Sarafu, acesta fiind acuzat de tulburarea ordinii si linistii publice fapte din 24 octombrie 2020…

- Barbat trimis in judecata dupa ce ar fi comandat asasinarea unui jurnalist Foto: arhiva. Procurorii DIICOT Timisoara au trimis în judecata un barbat care în septembrie 2019 a încercat sa determine mai multe persoane ca, în schimbul unor bani, sa îl agreseze…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut, astazi, la scurt timp dupa ce a aflat ca DIICOT a solicitat arestarea sa prin rechizitoriul in care a fost trimis in judecata fiind acuzat de faptul ca a ordonat executarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro. Boncu este acuzat de savarșirea…

- Azi, 14 mai 2021, este programat un nou termen in dosarul in care Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii solicita constatarea calitatii de lucrator colaborator al securitatii OUG nr.24 2008 in cazul Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Dosarul are numarul 2800 2 2020 si se afla in…

- Trei angajati ai unei firme de paza din Timisoara au fost trimisi in judecata, in stare de arest preventiv, dupa ce au ucis un om al strazii. Acestia l-au lovit cu pumnii si picioarele, iar unul dintre ei l-a injunghiat cu un cutit, scrie News.ro . „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Laura Monica Tanase, judecator al Tribunalului Constanta. Instanta a ajuns la concluzia ca fapta de care a fost acuzat Viorel Costache, fostul inspector sef al ISU "Dobrogealdquo;, nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, Traian Stoia, in varsta de 77 de ani, a fost audiat, astazi, la Tribunalul Timiș, in dosarul DNA in care a fost trimis in judecata alaturi de foștii primari Gheorghe Ciuhandu și Nicolae Robu și alți angajați ai municipalitații pentru vanzarea de imobile in baza legii…

- Luni, 15 martie, este termen in dosarul in care Seaview Media SRL doreste suspendarea executarii dispozitiei 5300 din 23 decembrie 2020 Dispozitia obliga societatea sa desfiinteze panourile publicitare din Constanta Este al doilea proces deschis de firma impotriva municipalitatii In primul proces, Tribunalul…