Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul liberal continua politica pro-activa de sprijinire a mediului de afaceri pentru accelerarea creșterii economice și politicile bugetare care sprijina creșterea economica, fara majorari de taxe și impozite și pentru perioada 2020-2024.De asemenea, Guvernul a prevazut 10 miliarde de euro…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca doreste sa gaseasca o formula de prelungire a suspendarii platii ratelor bancare si dupa 1 ianuarie 2021, in prezent avand loc discutii pe aceasta tema, iar in perioada urmatoare va veni si cu o varianta publica legata de acest subiect.Florin…

- Guvernul a pus in dezbatere publica o Ordonanța de Urgența privind suspendarea pentru o perioada de pana la 9 luni a plații ratelor scadente aferente imprumuturilor, acordate fermierilor afectați de fenomenul meteorologic de seceta pedologica, in anul 2020.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat…

- Conform acestuia, pana in prezent au fost acordate 300.000 de credite Prima Casa, iar rata de default este de 0,19%. Citește și: Citu: "Romania a fost administrata de o gasca de infractori in ultimii ani. Am pornit cu o gaura la buget de 80 de miliarde de lei" ”In ultimii zece ani,…

- MFP cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor și dupa 1 ianuarie 2021. Cițu: Avem in continuare nevoie de astfel de facilitati Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021,…

- Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021, a declarat ministrul de resort, Florin Citu, la "Banking Forum Online", mentionand ca una dintre variante...

- Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021, a declarat, joi, ministrul de resort, Florin Citu, la "Banking Forum Online", mentionand ca una dintre variante poate fi prelungirea sistemului actual. "As…

- Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021, a declarat joi ministrul de resort, Florin Citu, la "Banking Forum Online", citat de Agerpres.