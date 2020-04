Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea platii obligatiilor fiscale fara instituirea accesoriilor pana la 30 de zile de la incetarea situatiei de urgenta este considerata cea mai utila masura luata de guvern in contextul pandemiei COVID-19 de catre 90% dintre companiile respondente in cadrul studiului Barometrul de HR, realizat de…

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- Guvernul a adoptat OUG privind amanarea plații ratelor la banci. Cine poate beneficia de aceasta masura Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, dupa ședința de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea plații ratelor. Florin Cîţu a precizat că ratele la bănci pot fi…

- ​Principala banca de stat, CEC Bank va trece la un program de lucru alternativ, în sensul ca în orașele cu 5-6 unitați va lucra o saaptamâna cu 2-3 unitați iar alta saptamâna cu celelalte, a spus într-o discuție cu HotNews.ro CEO-ul bancii, Bogdan Neacșu. El admite ca pâna…

- Partidul Social Democrat pregatește un proiect de lege prin care cei care au nevoie sa poata fi pasuiți cateva luni de la plata ratelor bancare, in perioada coronavirusului, anunța, la Radio France Internationale, deputatul Valeriu Steriu. El spune ca PSD va depune un proiect de lege, prin care bancile…

- Statele afectate de pandemia de COVID-19 arunca in lupta un arsenal de masuri fara precedent, pentru a diminua efectele inca greu de cuantificat atat la nivelul populatiei cat, mai ales, in economia globala. Pentru a ajuta companiile sa surmonteze dificultatile create de noua stare de fapt,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) analizeaza din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului amanarea platii ratelor bancare cu 90 de zile pentru romanii care au credite imobiliare si nu numai, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, duminica, pentru…