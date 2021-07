Amalia Enache: Magia simplității Culmea e ca divinul a fost cel mai clar in viața mea intr-un loc numit Punta del Diablo. Dumnezeu nu se impiedica de numele date de oameni, dupa ce observa ei ca stancile se duc spre mare precum un trident dracesc. Acolo, la un capat al lumii, pentru mine s-au pus in scena toate frumusețile vieții: dragostea, prietenia, neprevazutul cel frumos, muzica, umanitatea in forma ei cea mai pura, luna plina și o senzație de fericire invadatoare, deplina. Magica. La doar cateva zile dupa ce testul de sarcina mi-a aratat ca aveam sa devin mama, in Buenos Aires, Argentina, unde ma aflam la acel moment, am… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

