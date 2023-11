Amalia Enache, detalii neștiute despre tatăl fetiței sale. Cu ce se ocupă bărbatul: „Are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta” Amalia Enache, una dintre cele mai indragite prezentatoare TV, a fost mereu discreta cu viața sa personala. Vedeta de la PRO TV a vorbit intr-un interviu pentru okmagazine.ro despre tatal fetiței sale.Prezentatoarea TV are o fetița pe nume Alma, care are 7 ani și este cea mai mare bucurie a ei. Amalia Enache a fost extrem de discreta de-a lungul anilor cu viața sa personala și niciodata nu s-a afișat alaturi de barbatul cu care a facut un copil. In schimb, vedeta de la PRO TV a dezvaluit recent cu ce se ocupa acesta.„Cine este tatal Almei?” a fost intrebarea care a stat mereu pe buzele fanilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

