Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor au inregistrat scaderi, in UE, in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicate de Oficiul European de Statistica.

- Preturile locuintelor au scazut cu 1,7% in zona euro si cu 1,1% in UE, in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este prima scadere anuala din primul…

- Vești bune, prețurile incep sa dea și inapoi. Am vazut, avem o inflație in scadere, a coborat sub 10%, conform INS, asta inseamna ca prețurile continua sa creasca, in general, dar cu o viteza din ce in ce mai mica. Și iata ca sunt segmente unde prețurile chiar inregistreaza scaderi, anunța stirileprotv.ro.Piața…

- Presiunea dobanzilor, problemele de termoficare, scaderea puterii de cumparare, dar si anunturile legate de cresterea taxelor incep sa se reflecte mai ales in prețurile apartamentelor vechi. Proprietarii publica anunturi cu preturi mai mici in iulie 2023,

- Continue reading Analiza imobiliara: Cluj-Napoca, in topul celor mai scumpe orașe din țara pe piața apartamentelor in Trimestrul II. Fața de acum doi ani, prețurile cerute sunt cu 30% mai mari at Info real.

- In prima parte a anului 2023 piața imobiliara din Romania a traversat o perioada extrem de tumultoasa. Prețurile pentru achiziționarea proprietaților a fluctuat extrem de mult iar singura ramura care a cunoscut o creștere constanta a prețului este cea a chiriilor.Se pare ca, pe langa teama romanilor…

- Indicele IRCC (Indicele de referința pentru creditele consumatorilor) s-a majorat de la 1% la 6% in decurs de 2 ani, dar prețurile apartamentelor nu au suferit corecții importante, arata o analiza a portalului Conso.r o , care explica acest fenomen și prin creșterea veniturilor debitorilor in ultimii…

- Datele furnizate de platforma imobiliara Storia.ro arata ca vara a adus o scadere a interesului populației pentru cumpararea de apartamente și case. Insa in creștere este interesul pentru inchirierea de locuințe. „In prima luna de vara a anului, interesul pentru vanzarea de locuințe continua sa scada…