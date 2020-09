Am iesit la balcon Aseara, am ieșit la balcon sa fumez o țigara, cat fumam, observam cum motanul meu mergea pe acoperișul vecin, sigur, in cautarea cuiburilor de pasari. Dorind sa apar sarmanele pasari, strig din toata puterea: ”Fugi de aici, nenorocitul naibii”. Pe loc a ramas doar motanul!! Dar au fugit: moșul de la parter, care uda florile, baiatul de pe banca, care bea bere, tipul care statea atarnat de balconul etajului 2 de vizavi și polițistul care patrula zona… iar motanul, uitandu-se ciudat la mine, și-a continuat liniștit drumul…. Articolul Am iesit la balcon apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

