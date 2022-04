„Am furat bere, votcă și băuturi energizante”. Reacția incredibilă a soției militarului rus interceptat de serviciile de informații ucrainene Intr-o inregistrate interceptata de Serviciu de Informații din Ucraina (SES), neverificata din alte surse, o persoana despre care se afirma ca este un soldat rus dislocat in regiunea Zaporojie vorbește cu o femeie, cel mai probabil soția sa, și se lauda ca a furat chifle, bere, votca și bauturi energizante dintr-o benzinarie. Partenera de discuție il cearta din cauza ca „energizantele” nu sunt sanatoase, noteaza publicația Obozrevatel . „Ne-am oprim la o benzinarie și nu era nimeni acolo. Insa era mancare și tot felul de bauturi… Am luat chifle, bauturi energizante, am bagat totul in mașina cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

