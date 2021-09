„Am fost desfigurată brutal”: Sinceritatea unui top model de calibru (VIDEO) Este unul dintre cele mai cunoscute si solicitate modele ale anilor 1990, iar acum trece prin momente dureroase, despre care a vorbit fanilor, cu sinceritate. Top-modelul Linda Evangelista a publicat online, in una dintre nopțile acestei saptamani, un mesaj in care explica absenta ei din atentia publica in ultimii ani. Ea a marturisit ca este „deformata permanent” in urma unei proceduri cosmetice. Spre deosebire de colegele ei de generatie, Evangelista a disparut din atentia publica in ultimii ani, iar miercuri noapte a dezvaluit pe Instagram motivul. Top modelul, acum in varsta de 56 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

