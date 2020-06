Am avut cele mai mici prețuri din UE! Care sunt produsele vizate Potrivit datelor publicate joi de Eurostat, romanii au platit si in 2019 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente si bauturi non-alcoolice, respectiv 66% din pretul mediu la nivelul UE, la polul opus fiind danezii care pentru acelasi cos de produse au platit 129% din pretul mediu la nivelul UE. In cazul Romaniei, datele Eurostat pentru anul 2019 sunt identice cu cele din 2018 cand vine vorba de acest cos de alimente si bauturi non-alcoolice comparabile. De asemenea, preturile la bauturi alcoolice si tigari variaza intre 62% din media UE in Bulgaria, 74% in Polonia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

