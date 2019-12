Stiri pe aceeasi tema

- Se repeta de fiecare data cand se schimba puterea politica. Se petrece, in societatile democratice, in urma unei confruntari de idei si politici, expuse public, pentru a atrage un anumit segment de public, suficient pentru a-ti asigura majoritate si stabilitate in derularea politicilor si strategiilor…

- Primarul Bacaului a anunțat, astazi, ca-și va depune adeziunea la PRO Romania imediat dupa ce va primi decizia scrisa prin care a fost exclus din PSD. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa comune susținuta impreuna cu președintele acestui partid, Victor Ponta, care a venit in Bacau…

- Cateva mii de oneșteni au fost prezenți sambata 30 noiembrie la Monumentul ”Regina Maria” pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei. Autoritațile locale au dorit ca la aceasta sarbatoare sa participe Fanfara Militara, fapt ce a dat o frumusețe solemna evenimentului. La Onești a fost prezenta și Asociația…

- Comentatorii și analiștii politici, dar nu doar ei, se intreaba tot mai des daca cei patru-cinci milioane de stranieri care traiesc mai ales in occidentul Europei au ajuns sa influențeze tot mai mult mentalitatea și comportamentul celor cați au mai ramas in Romania. S-a intamplat și acum, in timpul…

- Titlul acesta imi este sugerat de comentariul unui cunoscut intelectual din zona noastra, a Moldovei, care ne atrage atenția asupra unui documentar in zece acte realizat de echipa Recorder insoțind principalii candidați in campania electorala incheiata acum cateva zile. Documentarul „Campania in 10…

- Organizare buna, carte de identitate scanata, liniște. La secția de votare de la Școala “Mihai Dragan” din Bacau procesul de votare decurge normal, fara incidente. Poliția și jandarmii sunt la datorie, alegatorii sunt puțini deocamdata, dar ziua e lunga. In trei minute maximum, se voteaza. Registru…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite in sezonul rece 2019-2020 in toata țara. Primele doze vor veni in direcțiile de sanatate publica pe 20 septembrie, iar intr-o prima faza vor fi doar patru vaccinuri in fiecare cabinet de medicina primara.…

- Primul spectacol caritabil „Suflet de Erou” organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați din Teatrele de Operații (AMVVDTO) „Sf. Mc Dimitrie-Izvoratorul de Mir” in Bacau a avut loc la sfarșitul saptamanii abia incheiate. Spectacolul a fost organizat și prezentat impreuna…