- Alvaro Rodriguez, tanarul atacant al lui Real Madrid, a decis sa evolueze in competițiile internaționale pentru Uruguay in detrimentul Spaniei, conform anunțului facut miercuri de tatal sau.

- Tanarul atacant Alvaro Rodriguez a ales sa reprezinte Uruguay la nivel international. El avea ar fi putut opta si pentru nationala Spaniei.Vestea ca Alvaro Rodriguez, in varsta de 18 ani, care are dubla nationalitate, a decis sa reprezinte Uruguay la nivel international a fost anuntata miercuri de…

- Barcelona a invins-o pe Real Madrid, scor 2-1, in runda #26 din La Liga. Carlo Ancelotti, antrenorul oaspeților, a facut referire la final despre golul anulat gruparii blanco in minutul 81, cand tabela arata 1-1. Asensio transformase centrarea lui Carvajal, dar golul ibericului a fost anulat dupa intervenția…

- FC Barcelona isi mentine avansul de opt puncte fata de Real Madrid in campionatul Spaniei. Gruparea catalana a invins, in meciul de pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Cadiz. Partida dintre cele doua formatii a facut parte din cadrul etapei a 22-a din La Liga.

- Real Madrid a caștigat cu Elche, scor 4-0, in La Liga. Dupa meci, antrenorul Carlo Ancelotti a fost intrebat de situația lui Marco Asensio (27 de ani). Spaniolul se afla in ultimele luni de contract cu Real Madrid și negocierile pentru o prelungire nu par sa mearga inainte. Acelotti a fost intrebat…

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul francez al campioanei Spaniei, Real Madrid, a stabilit un record in meciul caștigat de gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, scor 4-0, in fața lui Elche, in runda cu numarul 21 din La Liga. ...

- Autogolul lui Fernandez și ratarea unui penalty in repriza secunda de catre Asensio au anulat șansele la victorie ale unui Real Madrid care a dominat categoric pe Mallorca, la toate capitolele, fiind insa invinsa cu 1-0, in etapa a 20-a din La Liga. Real e la 5 puncte de Barca, cu un meci mai mult,…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a caștigat in deplasare, pe terenul celor de la Real Valladolid, scor 2-0, in etapa cu numarul 15 din La Liga. Elevii lui Carlo Ancelotti au avut prima ocazie a partidei in minutul 11. Marco Asensio a primit o pasa la marginea careului de la Karim Benzema și l-a pus…