Stiri pe aceeasi tema

- Scuarul panoramic din strada Maria Dragan urmeaza sa fie reabilitat, in contextul alunecarilor de teren din preajma acestuia. Edilul capitalei, Ion Ceban, anunța ca in 2019, atunci cand a fost amenajat, nu s-a ținut cont de riscurile care pot aparea. La moment, o parte din scuar este inchis.

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre strada E. Coca și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, va fi suspendat in acest weekend. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de asfaltare a strazii, in cadrul proiectului „Lucrari de reparație capitala a strazii Ion Creanga…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca toate serviciile municipale specializate sint implicate in teritoriu pentru inlaturarea consecințelor averselor de joi seara. Intervenția regiilor a inceput imediat dupa ploaie și va continua pe parcursul intregii zile de astazi. Astfel, precizam ca toate…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza astazi, 28 iulie, cele 2 puncte de vaccinare mobile: autobuz și troleibuz, in intervalul orelor 10:00-18:00, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bulevardul Mircea cel Batran/strada Petru Zadnipru, iar autobuzul se va deplasa…

- Pentru anul curent, Primaria municipiului Chișinau a alocat 130 milioane de lei, mai mult cu 30 de milioane dacat anul trecut, pentru 115 instituții educaționale. Banii sint repartizați pentru repararea capitala a 88 de instituții de educație timpurie. Din aceste 88 de instituții de educație timpurie,…

- Primaria municipiului Galați informeaza ca traficul rutier a fost inchis pe str. N. Balcescu, pe tronsonul cuprins intre str. Eroilor și str. Mavramol, ca urmare a producerii unui accident de teren. Potrivit Primariei, se va interveni in vederea remedierii, iar traficul rutier va ramane inchis pana…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca joi, 03 iunie, cele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran, in preajma magazinului „Kaufland", iar autobuzul va fi in satul Dobrogea,…

- Unii locuitori din sectorul Ciocana vor trebui sa faca un duș rece timp de o saptamana – pe unele adrese va fi sistata apa calda. Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 13 mai - 20 mai, curent, echipa de intervenție a „TERMOELECTRICA" S.A., va executa lucrari planificate de reparație…