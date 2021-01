Alunecare de teren în Norvegia: Un corp găsit, căutările continuă Autoritatile norvegiene au anuntat vineri ca au gasit o persoana moarta la doua zile dupa o impresionanta alunecare de teren intr-o localitate la nord de Oslo si continuarea operatiunilor de salvare pentru a gasi noua disparuti, noteaza AFP. "In jurul orelor 14.30, in alunecarea de teren a fost gasit un mort", a indicat politia intr-un scurt comunicat. Foto: (c) Terje Bendiksby/EPA Aceasta a publicat ulterior lista cu numele celor zece persoane disparute, doi copii de doi si 13 ani si opt adulti, precizand ca corpul gasit nu a fost identificat. Sprijiniti de echipe de salvare suedeze, cautatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

