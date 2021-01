Alunecare de teren în Norvegia: Patru morţi, şase dispăruţi (bilanţ nou) Un corp a fost gasit sub daramaturile provocate de o alunecare de teren in Norvegia, ridicand la patru numarul mortilor, au anuntat sambata autoritatile care continuau in cursul noptii operatiunile pentru a gasi sase disparuti, noteaza AFP. "Am descoperit o noua persoana moarta. Era in aceeasi zona ca si al treilea corp. Am scos cele doua corpuri", a explicat la inceputul serii un responsabil al politiei, Knut Hammer, intr-o conferinta de presa. Operatiunile continuau in timpul noptii, la trei zile dupa o impresionanta alunecare de teren produsa in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

