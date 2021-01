Stiri pe aceeasi tema

- Un caine care a fost descoperit in viata dupa o masiva alunecare de teren produsa saptamana trecuta intr-o comunitate din Norvegia a reaprins sperantele de a gasi supravietuitori umani, a declarat marti politia, relateaza DPA. Cainele a fost gasit luni seara intr-un spatiu de sub daramaturile unei locuinte.…

- Un caine care a fost descoperit in viata dupa o masiva alunecare de teren produsa saptamana trecuta intr-o comunitate din Norvegia a reaprins sperantele de a gasi supravietuitori umani, a declarat marti politia, relateaza DPA. Cainele a fost gasit luni seara intr-un spatiu de sub daramaturile unei…

- Echipele de interventie au descoperit un al cincilea cadavru, la patru zile dupa o lunecare de teren produsa in Norvegia, a anuntat duminica politia, care continua cautarile a inca cinci persoane date disparute, informeaza AFP. ''Cu putin timp inainte de ora 6, a fost descoperit…

- Trei trupuri au fost descoperite sambata, dupa ce prima victima fusese gasita vineri. Sase oameni raman disparuti dupa ce, miercuri, o colina din satul Ask s-a surpat. Echipele de salvare inca lucreaza. Seful politiei a declarat intr-o conferinta de presa ca desi nici natura, nici timpul nu sunt de…

- Echipele de salvare au recuperat, dupa masiva alunecare de teren care a avut loc miercuri in sudul Norvegiei, trupurile a patru oameni, iar sase persoane sunt inca date disparute, au anuntat autoritatile, citeaza BBC.

- Un corp a fost gasit sub daramaturile provocate de o alunecare de teren in Norvegia, ridicand la patru numarul mortilor, au anuntat sambata autoritatile care continuau in cursul noptii operatiunile pentru a gasi sase disparuti, noteaza AFP. "Am descoperit o noua persoana moarta. Era in aceeasi zona…

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters, anunța AGERPRES. Alunecarea de teren s-a produs…

- Alunecarea de teren a lovit orașul Ask din sud-estul Norvegiei. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate și 10 persoane ranite, dintre care una critica, potrivit Deutsche Welle.''Sunt multe case in regiunea afectata'', a declarat Roger Pettersen, conducatorul actiunii de interventie a politiei.Pettersen…