Alti patru satmareni, ucisi de Covid

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat cinci decese. Este vorba despre o pacienta de 64 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, doi pacienti de 79 si 80 de ani si o pacienta de 85 de ani la Spitalul Municipal Carei si o pacienta de 82 de ani la Spitalul Orasenesc Negresti-Oas, […]

- In judet, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat șase decese. Este vorba despre doua paciente de 62 și 75 de ani și doi pacienți de 69 și 75 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare și doua paciente de 87 de ani la Spitalul Municipal Carei, persoane cu multiple comorbiditați. Pana in […]

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat cinci decese. Este vorba despre doua paciente de 75 și 93 de ani și un pacient de 71 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, o pacienta de 83 de ani la Spitalul Municipal Carei și un pacient de 76 de ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș, […]

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat patru decese. Este vorba despre o pacienta de 75 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, o pacienta de 67 de ani și un pacient de 78 de ani la Spitalul Municipal Carei și o pacienta de 82 de ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș, persoane cu […]

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat cinci decese. Este vorba despre doi pacienți de 35 de ani și 69 de ani la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, o pacienta de 70 de ani la Spitalul Municipal Carei, un pacient de 83 de ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș și un pacient de 57 de […]

- In ultimele 24 de ore, in judetul Satu Mare s-au inregistrat cinci decese. Este vorba despre trei paciente de 70 de ani, 76 de ani si 60 de ani la Spitalul Municipal Carei, respectiv doi pacienți de 86 de ani si de 70 de ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș, persoane cu multiple comorbiditați. La…

- Pana astazi, in județul Satu Mare s-au inregistrat 14412 imbolnaviri, 13053 vindecari și 403 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 75 cazuri noi de imbolnavire și 4 decese. Doi pacienți de 79 ani si 76 ani, o pacienta de 70 ani la Spitalul Municipal Carei si o pacienta…