Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a dat unda verde unui nou proiect, dupa ce, recent, Consiliul Judetean Timis a solicitat un parteneriar cu CNAIR. Cele doua instituții vor implementa un proiect de 22 de milioane de euro pentru realizarea unui drum de conectivitate de șapte km intre aeroportul din Timisoara…

- Este vorba despre rețea de canalizare in Ghimpați, Colacu, Sabiești, Balanești și Stanești. Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 30,422,295.57. Lungimea de rețea de canalizare (colectare):…

- “Poarta Dealu-Vanatorilor” monument istoric de categoria A care se afla de ani buni intr-un stadiu avansat de degradare va fi reabilitata prin Programul Național de Restaurare. Contractul de lucrari a fost semnat astazi, urmand a fi dat ordinul de incepere a acestora. "In urma demersurilor administrației…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționeaza sa construiasca un pasaj rutier denivelat pe drumul european, zona Metro, in locul sensului giratoriu provizoriu care face legatura cu șoseaua de centura. Deocamdata, CNAIR a lansat o licitație pentru elaborarea documentației…

- Contractul vizeaza executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Modernizare infrastructura rutiera, Localitatea Limanu, Comuna Limanuldquo;, finantat prin Programul National Anghel Saligny. Proiectul a fost elaborat de compania SC Consultant Proiect amp; Management SRL. Termenul limita pentru…

- Continua lucrarile pe 10 strazi din comuna Cricau. Contractul inițial, intrerupt dupa ce constructorul nu a respectat proiectul Primaria Cricau a lansat o noua licitație pentru continuarea lucrarilor de modernizare și refacerea lucrarilor neconforme pe 10 strazi din comuna, in lungime totala de 7,5…

- CJ Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de „???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? – ????a???? ????????????”. Valoarea totala este de 15.200.000 de lei, din care, prin „???????????????????????? ????????????????????????????”,…

- Incepand de joi, 24 noiembrie 2022, cursele speciale pentru elevi si studenti ale Companiei de Transport Public Iasi vor fi deservite si de cate un autobuz electric Solaris pe fiecare traseu. In acest fel vor fi facute si masuratori in traseu in ceea ce priveste comportamentul acestor autobuze, precum…