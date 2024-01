Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile din Romania ar trebui sa circule cu 160 km/h pana in 2030, aceasta fiind obligatie pan-europeana, a declarat vineri comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean. „Uniunea Europeana are un plan foarte clar privind infrastructura de transport. Asta poarta denumirea de reteaua transport…

- Rezultate dezastruoase la testarile PISA. Romania se afla pe penultimul loc in UE. Care este nivelul de competențe al elevilor Rezultate dezastruoase la testarile PISA. Romania, care participa la aceste testari din 2002, se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana. Nu a inregistrat niciun progres…

- Importurile de zahar ucrainean in Uniunea Europeana (UE) au crescut de zece ori in ultimul sezon, iar tendinta de crestere s-a prelungit si la inceputul sezonului actual, in detrimentul Braziliei care este pe cale sa isi piarda pozitia de cel mai mare furnizor de zahar al blocului comunitar.

- Simion a mai spus intr-o conferința de presa ca și Gheorghe Piperea semneaza adeziunea la AUR. Simion le-a transmis vechilor membri AUR sa nu se teama ca, odata cu aceste veniri, iși vor piere statutul.”Vreau sa transmit un mesaj clar in filialele AUR, catre oamenii care de trei, unii chiar de patru…

- Presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, deputatul George Simion, a semnat marti un protocol de asociere cu Forta Identitatii Nationale pentru construirea unui "pol suveranist autentic", el mentionand ca drumul spre 50% plus unu, la alegerile din 2024, "este matematica pura", scrie Agerpres."Din…

- Primul care s-a inscris in AUR este senatorul PSD Calin Matieș . Potrivit surselor, urmeaza inca trei parlamentari de la PSD, doi de la PNL și unul de la USR. Negocierile sunt inca in curs, insa informația pare sa fi fost confirmata chiar de George Simion."Nu va pot confirma vreun nume, dar atat sa…

- ”Agentia de rating Moody’s a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum si perspectiva stabila. Confirmarea ratingurilor reflecta, in opinia agentiei, perspectivele robuste…

- Dezvoltarea Romaniei nu poate fi conceputa fara aportul resurselor europene. Romania este un beneficiar net al resurselor financiare primite de la Uniunea Europeana. Fondurile europene reprezinta sursa principala de finanțare pentru proiectele de investiții in Romania, ceea ce s-ar traduce pentru noi…