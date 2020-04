Numarul pacienților infectați cu COVID 19 care au decedat, in Romania, a ajuns la 451 cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta seara, alte șase noi cazuri. Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat […] Articolul Alte șase decese provocate de coronavirus. Bilanțul a ajuns la 451 cazuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .