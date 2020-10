Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale au luat o serie de masuri pentru scaderea ratei de infectare, astfel: - purtarea mastii de protectie va fi obligatorie si in spatiile deschise; - cinematografele si teatrele au fost inchise; - este interzisa organizarea de evenimente private; - restaurantele,…

- Autoritatile libaneze au anuntat duminica noi restrictii in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, care a ucis peste 450 de oameni in tara afectata deja de criza financiara si de explozia masiva din Beirut din luna august, potrivit news.ro.Activitatea barurilor si cluburilor…

- "Trebuia sa luam aceasta masura (inchiderea scolilor - n.r.) pentru a preveni masuri mai dure. Rata de infectare in municipiul Bacau a depasit 3 la mia de locuitori. Trebuia sa reactionam si am optat pentru aceasta masura, pentru 14 zile", a declarat vineri, la Digi 24, prefectul de Bacau, Sorin Ailenei.…

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus. Printre masurile impuse se numara interzicerea completa a organizarii de petreceri si festivitati, a reuniunilor…

- Autoritațile din comunele Knokke-Heist si Blankenberge, Belgia au luat hotararea de a interzice accesul „turiștilor de o zi” pe toata perioada cat va dura pandemia de coronavirus. Aceasta a fost și cauza izbucnirii mai multor conflicte intre grupuri de turiști și forțele de ordine. In urma acestor altercații…

- Inca o țara impune restricții romanilor! Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Romania a fost inclusa de Elveția pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Din acest motiv, romanii care intra pe teritoriul elvețian trebuie sa intre in carantina sau autoizolare timp de 10 zile, indiferent…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in prezent, majoritatea localitaților din Romania se incadreaza in scenariul verde in care exista un numar foarte mic de bolnavi cu COVID-19. Exista insa și zeci de localitați care se incadreaza in scenariul roșu in care școlile sunt inchise."Bucureștiul se incadreaza…

- Autoritațile din județul Argeș analizeaza situația din 12 localitați pentru a decide daca se vor lua la 27 iulie masuri de carantinare. Intre acestea sunt municipiul Pitești și orașul Mioveni unde...