- Alte 330 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, astfel ca bilantul total a ajuns la 23.730. Totodata, s-au inregistrat 16 decese, din care 12 barbati si patru femei, numarul total fiind de 1.500, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.

- CHIȘINAU, 15 iun - Sputnik. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 139 de cazuri noi de COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns astfel la 11.879, dar in prezent sunt active doar 4774. Din totalul persoanelor la care astazi s-a confirmat virusul 8 sunt angajați ai sistemului…

- Pana astazi, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate...

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca astazi, 19 aprilie, au fost inregistrate 145 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, dupa procesarea a 640 probe investigate. Dintre acestea 142 cazuri cu transmitere locala si 3 de import.

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 96 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane…

- Pana sambata la ora 12.00, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate.

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.247 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…