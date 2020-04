Alte 15 decese, înregistrate în România din cauza COVID-19. Bilanţul total a ajuns la 567 de morți Inca 15 decese au fost anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) din cauza coronavirusului, ceea ce face ca bilanțul morților sa ajunga la 567 de cazuri. Deces 553 Barbat, 51 ani din județul Suceava. Neinternat, debut in data de 13.04.2020. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 18.04.2020- proba necrotica. Data confirmarii: 23.04.2020. Data decesului: 17.04.2020, la domiciliu. Fara antecedente preexistente, de pe 13.04 acuza disfagie, dificultați in respirație, stare de slabiciune accentuata urmeaza tratament la domicliliu cu antibiotice și simptomatice. Deces 554 Barbat,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

