Alro micosreaza pretul in SPO si anunta discount pentru tot retail-ul

- Actionarii producatorului de aluminiu ALRO Slatina, grupul rus Vimetco si Conef SA, anunta schimbari in prospectul privind vanzarea celor 53% din actiunile combinatului, oferta prelungindu-se cu trei zile lucratoare, pana la 19 iulie. Actionarii au scos la vanzare 383,79 milioane de actiuni…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat astazi 12 iulie amendamentul de prospect pentru oferta publica de vanzare de la Alro Slatina. Astfel, perioada de oferta se prelungește cu 3 zile lucratoare, pana la data de 19.07.2018, iar prețul de oferta va fi stabilit in intervalul de preț 3,5…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) a modificat prospectul de vanzare de actiuni la bursa printr-un amendament publicat joi la inchiderea bursei. Printre prevederile acestui document se numara: prelungirea ofertei de subscriere de la 16 iulie 2018 la 19 iulie 2018, arata Ziarul Financiar.Totodata,…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) a modificat prospectul de vanzare de actiuni la bursa printr-un amendament publicat joi la inchiderea bursei. Printre prevederile acestui document se numara: prelungirea ofertei de subscriere de la 16 iulie 2018 la 19 iulie 2018, arata Ziarul Financiar.

- Actionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care detine 84,18% din actiuni, impreuna cu Conef, au scos la vanzare 53,7% din actiunile combinatului printr-o oferta publica secundara ce este derulata pe Bursa de la Bucuresti pana pe 16 iulie. ECONOMICA.NET prezinta principalele puncte din Prospectul…

- Gheorghe Dobra, directorul general al Alro Slatina (ALR), companie care desfasoara in prezent o oferta de van­zare la bursa a unui pachet de 54% pentru maximum 510 mil. euro, a avut in 2017 venituri totale de 2,97 mil. lei, formate din salariul brut, un bonus in valoare de 1,3 mil. lei si o contributie…

- Producatorul de aluminiu Alro a publicat prospectul privind vanzarea a 53% din actiuni. Actionarii companiei, grupul rus Vimetco si Conef SA, scot la vanzare 383,79 milioane de actiuni Alro Slatina, pe care spera sa obtina maximum 2,37 miliarde lei, titreaza News.ro. Pretul maxim de oferta este de 6,18…

- Miercuri, 16 mai 2018, se implineste un an de cand Digi Communications a inceput tranzactionarea la bursa de valori Bucuresti, in ceea ce a fost cea mai mare listare a unei companii private, de circa 940 mil. lei. Pretul final de oferta pentru investitorii institutionali a fost stabilit…