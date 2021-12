Stiri pe aceeasi tema

- Alro Slatina (simbol bursier ALR), se confrunta cu preturile mari din piata de energie, fiind cel mai mare consumator de energie din Romania, astfel ca societatea a inceput un program de inchidere totala a activitatii, spune Constantin Popescu, presedintele Sindicatului Liber Aluministul, pentru…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, anunța ca grupul S&D iși dorește energie la prețuri accesibile din surse regenerabile pentru a-i proteja pe cetațenii vulnerabili din statele membre. Eurodeputatul considera ca in contextul actual, al exploziei prețurilor…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos, presedinte USR, a declarat, marti, ca pregateste un program de guvernare, mentionand ca o solutie pentru gestionarea situatiei preturilor la energie ar fi reducerea TVA la energie de la 19% la 5%. „Dincolo de propunerea de candidat pentru functia de premier, avem si…

- Florin Cițu nu mai poate fi numit premier al Romaniei, pentru ca nu are cum sa mai guverneze țara cu un coeficient de incredere a populației in el care se duce spre zero, a declarat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, comunicatul prin care PNL anunța ca nu va merge…

- Premierul demis Florin Cîțu promite plafonarea prețurilor la energie, însa acest lucru se va face dupa ce un nou Guvern va fi învestit de Parlament. „Am vazut evoluția prețurilor în ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor…

- Premierul interimar Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, ca Guvernul și PNL susțin plafonarea prețurilor la energie. Un guvern interimar nu poate adopta o asemenea decizie, astfel ca plafonarea se va face dupa investirea unui nou guvern. Daca acesta va fi codus tot de Florin Cițu. „Am vazut…

- Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei din Parlamentul European iși unesc forțele pentru o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, care sa aiba drept consecința soluții concrete in legatura cu creșterea prețurilor la gaz și energie. Reprezentanții celor doua…

- Criza energetica din Europa este pe cale sa devina una globala și, ca de obicei, romanii vor deconta facturilor marilor jucatori din piața. Cu un sector privatizat pe genunchi, am ajuns in 2021 sa depindem de importuri pentru a satisface nevoile consumatorilor; in același timp, o buna strategie ni s-a…