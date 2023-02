Stiri pe aceeasi tema

- Szokocs Laszlo, presedinte al Comitetului pentru Independenta Transilvaniei, Partium si Banat, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis un document prin care declara ca Transilvania a devenit „independenta". Laszlo locuieste in acest moment la Viena, potrivit aktual24 „In fiecare an Romania sarbatoreste…

- Pentru prima data in ultimele șase decenii, populația Chinei a scazut anul trecut, deoarece numarul deceselor a fost mai mare decat cel al nașterilor, noteaza euronews.com. Țara avea 1,41175 miliarde de locuitori la sfarșitul anului 2022, potrivit cifrelor publicate de Biroul Național de Statistica,…

- Din 2010 și pana in prezent, prețurile locuințelor din Romania au inregistrat o majorare net inferioara fața de media europeana, sub jumatatea acesteia.Pe parcursul lui 2022, prețurile locuințelor din țara noastra au continuat sa creasca, chiar daca ritmul a mai scazut in trimestrul III fața…

- Cargus, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de curierat din Romania, estimeaza o creștere cu 13% a volumelor livrate in 2022, fața de anul anterior. Principalii factori care au susținut aceasta evoluție au fost captarea creșterii comerțului electronic local, parteneriatele internaționale,…

- „Urmari vor fi, dar așa cum guvernul s-a preocupat pana acum cu soluții pentru populație, sunt convins ca și acum se va veni cu soluții”, a spus Iohannis cand a fost intrebat daca masura prelungirii plafonarii prețului la pompa cu 50 de bani va fi extinsa și dupa 1 ianuarie 2023.Incepand de ieri, Uniunea…

- Serviciul de streaming al NBCUniversal International este acum disponibil in peste 40 de țari. Celelalte teritorii includ Albania, Andorra, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia Hayu, serviciul video-on-demand (SVOD)…

- Tanara jucatoare romana de tenis Anamaria Federica Oana a caștigat turneul J3 de la Nicosia (Cipru), in proba de dublu, jucand alaturi de Dora Miskovic (Croația). Cele doua sportive le-au invins in turneul ITF in finala pe Ekaterina Ivanova si Iva Ivanova (ambele din Bulgaria), cu scorul de 6-2, 3-6,…