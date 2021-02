Alocațiile pentru copii cresc etapizat cu sume egale. Majorările sunt de 58 de lei, respectiv 29 de lei De la 1 ianuarie a fost aplicata o noua creștere a alocațiilor pentru copii , astfel ca la inceputul acestei luni, copiii cu varsta de pana la doi ani și cei cu dizabilitați au primit in plus 58 de lei, iar cei cu varsta cuprinsa intre 2 și 18 ani, 29 de lei. Potrivit Ordonanței […] The post Alocațiile pentru copii cresc etapizat cu sume egale. Majorarile sunt de 58 de lei, respectiv 29 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Alocațiile vor crește in cinci etape de valoare nominala egala, iar incepand cu 1 ianuarie 2021 s-a acordat a doua majorare de 20 de puncte procentuale, spune Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din București de COVID! Potrivit Ordonanței de urgența…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat o decizie luata de Guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește in acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca alocațiile copiilor cresc, de la 1 februarie, cu 20 la suta. Despre a doua creștere, Turcan a spus ca va discuta cand va exista bugetul aprobat. „Alocațiile vor intra de la 1 februarie, adica de saptamana viitoare, majorate cu 20%. Pentru calendarul de majorare…

