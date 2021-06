Alocațiile copiilor nu mai cresc în acest an Alocațiile pentru copii nu vor mai crește in acest an deși, din 1 iulie, sumele ar fi trebuit sa creasca. Executivul va da, peste doar cateva zile, in acest sens, Ordonanța de Urgența prin care se amana creșterea cuantumului actual al alocațiilor pentru copii, urmatoarea majorare fiind planificata pentru ianuarie 2022. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

