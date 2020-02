Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins ordonanța de urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020, dupa rectificarea bugetara. Pentru respingere au votat 94 de senatori, iar 14 au fost „impotriva”. Proiectul de ordonanța de urgența are ca scop prorogarea, pana la 1 august 2020, a aplicarii prevederilor…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional. Daca și deputații vor vota la fel,…

